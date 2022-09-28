СБУ предъявила обвинения Пушилину, Балицкому, Сальдо и Стремоусову

Служба безопасности Украины предъявила обвинение 16 представителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в проведении референдумов и коллаборационизме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В список обвиняемых входят глава ДНР Денис Пушилин, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов. Следователи квалифицировали их действия по статье УК Украины «Коллаборационная деятельность».

Напомним, что с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России.