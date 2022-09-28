Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

«Серьезное отношение к его словам, не отмахиваться от них как от блефа, а серьезно относиться к ним — это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости — которая помогает сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, даже разработать новый», — заявила Меркель.