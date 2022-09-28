Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала серьезно относится к словам российского президента Владимира Путина. Как сообщает РИА Новости, она выступила на открытии «Фонда федерального канцлера Гельмута Коля».
В ходе своей речи Меркель затронула актуальную политическую повестку и напомнила, что однажды уже призывала относиться к словам Путина всерьез.
«Серьезное отношение к его словам, не отмахиваться от них как от блефа, а серьезно относиться к ним — это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости — которая помогает сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, даже разработать новый», — заявила Меркель.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. 21 сентября в обращении к россиянам по поводу объявления частичной мобилизации Путин отметил, что при угрозе своей безопасности Россия готова использовать все имеющиеся средства, подчеркнув, что это «не блеф».