Пока вы не уснули: предотвращение теракта в Киеве и окончательный уход IKEA из России

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В Киеве завили о предотвращении теракта против руководства страны

Национальной полиции Украины удалось предотвратить теракт против украинского руководства. Об этом со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина сообщает РИА Новости.

«Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства», - заявил он.

IKEA окончательно уходит из России

Компания Ingka Group объявила о своем решении остановить деятельность IKEA в России и Беларуси. В компании сообщили, что причиной стало нарушение цепочек поставок по всему миру.

«Розничный бизнес IKEA останется остановленным, а численность рабочей силы сократится, что означает, что пострадают многие сотрудники».

В НАТО пообещали Киеву новую военную помощь

Министры обороны НАТО вечером 15 июня объявят о выделении Киеву новой военной помощи, в том числе в виде тяжелого вооружения и дальнобойной артиллерии. Об этом заявил генсек блока Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

Глава Североатлантического альянса добавил, что НАТО также готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса.

Генерал-майор СВР покончил с собой в Москве

Генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Лев Соцков совершил самоубийство в Москве. Как сообщает Telegram-канал 112, тело 90-летнего мужчины обнаружила жена в квартире многоэтажки на улице Новаторов.

Рядом с телом бывшего разведчика лежал наградной пистолет. Соцков также оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что оружие — «реликвия боев на реке Халхин-Гол».

Макрон: Украине придется вести переговоры с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине придется вести переговоры с Россией после установления режима прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять <...>, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — заявил Макрон во время своего визита в Румынию.

Кадыров опроверг слухи о здоровье Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем Владимира Путина, подчеркнув, что недавно общался с «очень бодрым» президентом РФ. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что прочитал «нелепую чушь, ерунду» о здоровье Путина.

«Хочу вас огорчить. Я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству» - подчеркнул глава Чечни.

Европейцы расхотели «справедливости» для Украины

В Европе зреет раскол из-за конфликта на Украине и вызванного им экономического кризиса, многие граждане больше не хотят «справедливости» для Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в 10 европейских странах. Результаты исследования приводит Европейский совет по международным отношениям (ECFR).

Опрос, проведенный в девяти государствах-членах ЕС — Финляндии, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии, Румынии, Испании и Швеции, а также в Великобритании, показал, что поддержка Украины остается высокой, но озабоченность граждан сместилась на иные, более широкие последствия конфликта.

Глава Абхазии заявил о нарушении воздушного пространства самолетами НАТО

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что на границе с Грузией зафиксировано большое количество нарушений воздушного пространства самолетами НАТО. Об этом он сообщил на юбилее государственной службы охраны, передает РИА «Новости».

«Был доклад министерства обороны: какое количество воздушных нарушений разведывательными самолетами блока НАТО — огромное количество», — сказал он.

В США призвали НАТО вмешаться в конфликт на Украине

Shutterstock/Fotodom

Экс-глава союзных сил США и НАТО (1997-2000), генерал в отставке Уэсли Кларк заявил, что НАТО должна остановить украинский кризис с помощью прямого вмешательства. Об этом сообщают «Факти» со ссылкой на выступление Кларка на посвященной Украине дискуссии.

По мнению Кларка, идеи генсека НАТО Йенса Столтенберга о невозможности вмешательства альянса, «были нивелированы еще в 1990-х».

«Пора вернуться к урокам, которые мы усвоили. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это объявим и прикажем россиянам прекратить огонь», - заявил генерал.

Латвия заявила о полном отказе от газа из России

Латвия больше не собирается закупать газ в России, заявил в интервью испанской газете El Pais премьер-министр республики Кришьянис Кариньш. Его слова приводит ТАСС.

В апреле Латвия приняла решение как можно скорее отказаться от газа из России. Теперь страна исключает возможность возобновления импорта даже на случай аномально холодной зимы.

«Мы не рассматриваем такой вариант. У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы в этом не было необходимости», — сообщил министр республики.

МВД ЛНР: украинские боевики удерживают на "Азоте" около 1 тыс. гражданских

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что украинские формирования удерживают на заводе «Азот» в Северодонецке до 1,2 тыс. гражданских лиц, передает ТАСС.