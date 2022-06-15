В Киеве завили о предотвращении теракта против руководства страны

Национальной полиции Украины удалось предотвратить теракт против украинского руководства. Об этом со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства», - заявил он.

Енин пообещал, что подробности этого будут озвучены позднее, напомнив, что в органах Нацполиции были созданы 123 контрдиверсионные группы, а к работе привлечены не менее 1,5 тысячи человек.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины, за последние несколько месяцев по подозрению в диверсионно-разведывательной деятельности были задержаны более 800 человек. Они переданы в Службу безопасности Украины.