Генерал-майор СВР покончил с собой в Москве

Генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Лев Соцков совершил самоубийство в Москве. Как сообщает Telegram-канал 112, тело 90-летнего мужчины обнаружила жена в квартире многоэтажки на улице Новаторов.
Рядом с телом бывшего разведчика лежал наградной пистолет. Соцков также оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что оружие — «реликвия боев на реке Халхин-Гол».
«Получен мною в бытность представителем при спецслужбы Монголии по случаю пятисотлетия события Улан-Батор. 1989 г. Л. Соцков», — добавил он в прощальном «письме».
Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, подробности инцидента выясняются.