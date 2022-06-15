Глава Абхазии заявил о нарушении воздушного пространства самолетами НАТО

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что на границе с Грузией зафиксировано большое количество нарушений воздушного пространства самолетами НАТО. Об этом он сообщил на юбилее государственной службы охраны, передает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Был доклад министерства обороны: какое количество воздушных нарушений разведывательными самолетами блока НАТО — огромное количество», — сказал он.

По его мнению, в отношении республики «могут осуществляться определенные действия со стороны недружественных государств».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО договорились предоставить Украине военную помощь.