Глава Абхазии заявил о нарушении воздушного пространства самолетами НАТО

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что на границе с Грузией зафиксировано большое количество нарушений воздушного пространства самолетами НАТО. Об этом он сообщил на юбилее государственной службы охраны, передает РИА «Новости».
«Был доклад министерства обороны: какое количество воздушных нарушений разведывательными самолетами блока НАТО — огромное количество», — сказал он.
По его мнению, в отношении республики «могут осуществляться определенные действия со стороны недружественных государств».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО договорились предоставить Украине военную помощь.
Он также отметил, что в НАТО готовят план по переводу Украины с постсоветских систем вооружения на западные образцы. До этого бывший командующий ВС НАТО призвал вмешаться в конфликт на Украине.