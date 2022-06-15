Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине придется вести переговоры с Россией после установления режима прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости.
«Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять <...>, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — заявил Макрон во время своего визита в Румынию.
Президент подчеркнул, что в этот день европейцы также будут сидеть за столом этих переговоров, чтобы выступить гарантами безопасности.
Напомним, что перед вылетом в Румынию Макрон заявил, что «Франция сделала все, чтобы избежать» ситуации вокруг Украины. Незадолго до этого британские СМИ заявили, что Париж увеличил импорт российских энергоносителей, чем оказывает финансовую поддержку России.