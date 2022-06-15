IKEA окончательно уходит из России

Компания Ingka Group объявила о своем решении остановить деятельность IKEA в России и Беларуси. В компании сообщили, что причиной стало нарушение цепочек поставок по всему миру.

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«Розничный бизнес IKEA останется остановленным, а численность рабочей силы сократится, что означает, что пострадают многие сотрудники».

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ГОРОБЗОР.РУ 15 июня 2022

На общем собрании менеджеров IKEA сотрудникам объявили, что основанная в Швеции нидерландская компания окончательно уйдёт из России. Заводы и производство продадут другому владельцу, сотрудников ждёт увольнение по соглашению сторон, сообщил источник радиостанции «Говорит Москва». В компании заявили, что не могут продолжить работу в РФ из-за зарубежных санкций и нарушений в логистике.

СЕКРЕТ ФИРМЫ 15 июня 2022

«Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе»,

— сообщили в пресс-службе.

СЛОВО И ДЕЛО 15 июня 2022

Торговая сеть устроит распродажу своих товаров, которые в настоящее время находятся на российских складах. Об этом в среду, 15 июня, стало известно РИА Новости.

«Для обеспечения необходимых бизнес-процессов мы организуем продажу товаров для дома, которые находятся на наших складах — сотрудникам и клиентам»,

— заявили в компании.

LENTA.RU 15 июня 2022

Торговые центры МЕГА, принадлежащие IKEA, продолжат работу в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу шведской компаний.

Там подчеркнули, что сами магазины IKEA при этом работать не будут.

В России работает 14 торговых центров МЕГА: в Казани, Уфе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самара, Химках, Екатеринбурге, Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге.

РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 15 июня 2022

Гендиректор сети гипермаркетов товаров для дома Hoff Максим Гришаков в конце апреля спрогнозировал последствия ухода IKEA из России. По его словам, это негативно скажется на рынке мебели в стране. Гришаков отметил, что после объявления IKEA о приостановке деятельности выручка Hoff в локациях, где присутствовал ретейлер, выросла на 5-25 процентов. Однако он уточнил, что в перспективе отсутствие такого сильного конкурента приведет к негативным последствиям для отечественного рынка мебели и товаров для дома.