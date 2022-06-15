В США призвали НАТО вмешаться в конфликт на Украине

Экс-глава союзных сил США и НАТО (1997-2000), генерал в отставке Уэсли Кларк заявил, что НАТО должна остановить украинский кризис с помощью прямого вмешательства. Об этом сообщают «Факти» со ссылкой на выступление Кларка на посвященной Украине дискуссии.
По мнению Кларка, идеи генсека НАТО Йенса Столтенберга о невозможности вмешательства альянса, «были нивелированы еще в 1990-х».
«Пора вернуться к урокам, которые мы усвоили. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это объявим и прикажем россиянам прекратить огонь», - заявил генерал.
Он подчеркнул, что без вмешательства НАТО конфликт остановить не удастся. Кларк напомнил, что в 1999 году войска альянса без формального одобрения Совбеза ООН начали операцию в Югославии.
Другой участник дискуссии, экс-командир объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (2013-2016) Филипп Бридлав отметил, что современный альянс вряд ли пойдет на прямое вмешательство.
«Хотя лично я бы поддержал это решение», - подчеркнул он.
Бридлав добавил, что США предоставят Украине всего четыре реактивные системы залпового огня и 84 снаряда.
«Этих боеприпасов не хватит даже на день», - заключил он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отказался назвать альянс одной из сторон украинского конфликта. Он подчеркнул, что НАТО прилагает усилия для того, чтобы кризис не перекинулся на соседние страны.
«Вот почему мы не посылаем в страну никаких войск НАТО. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО осознанно не является стороной конфликта», - сказал Столтенберг.