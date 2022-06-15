В США призвали НАТО вмешаться в конфликт на Украине

Экс-глава союзных сил США и НАТО (1997-2000), генерал в отставке Уэсли Кларк заявил, что НАТО должна остановить украинский кризис с помощью прямого вмешательства. Об этом сообщают «Факти» со ссылкой на выступление Кларка на посвященной Украине дискуссии.

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По мнению Кларка, идеи генсека НАТО Йенса Столтенберга о невозможности вмешательства альянса, «были нивелированы еще в 1990-х».

«Пора вернуться к урокам, которые мы усвоили. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это объявим и прикажем россиянам прекратить огонь», - заявил генерал.

Он подчеркнул, что без вмешательства НАТО конфликт остановить не удастся. Кларк напомнил, что в 1999 году войска альянса без формального одобрения Совбеза ООН начали операцию в Югославии.

Другой участник дискуссии, экс-командир объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (2013-2016) Филипп Бридлав отметил, что современный альянс вряд ли пойдет на прямое вмешательство.

«Хотя лично я бы поддержал это решение», - подчеркнул он.

Бридлав добавил, что США предоставят Украине всего четыре реактивные системы залпового огня и 84 снаряда.

«Этих боеприпасов не хватит даже на день», - заключил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отказался назвать альянс одной из сторон украинского конфликта. Он подчеркнул, что НАТО прилагает усилия для того, чтобы кризис не перекинулся на соседние страны.