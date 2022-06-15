В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
24 минуты назад

В США призвали НАТО вмешаться в конфликт на Украине

Мария Иванова

Экс-глава союзных сил США и НАТО (1997-2000), генерал в отставке Уэсли Кларк заявил, что НАТО должна остановить украинский кризис с помощью прямого вмешательства. Об этом сообщают «Факти» со ссылкой на выступление Кларка на посвященной Украине дискуссии.

В США призвали НАТО вмешаться в конфликт на Украине
Фото: ReutersReuters

По мнению Кларка, идеи генсека НАТО Йенса Столтенберга о невозможности вмешательства альянса, «были нивелированы еще в 1990-х».

«Пора вернуться к урокам, которые мы усвоили. НАТО должно вмешаться. Давайте официально это объявим и прикажем россиянам прекратить огонь», - заявил генерал.

Он подчеркнул, что без вмешательства НАТО конфликт остановить не удастся. Кларк напомнил, что в 1999 году войска альянса без формального одобрения Совбеза ООН начали операцию в Югославии.

Как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте

Другой участник дискуссии, экс-командир объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (2013-2016) Филипп Бридлав отметил, что современный альянс вряд ли пойдет на прямое вмешательство.

«Хотя лично я бы поддержал это решение», - подчеркнул он.

Бридлав добавил, что США предоставят Украине всего четыре реактивные системы залпового огня и 84 снаряда.

«Этих боеприпасов не хватит даже на день», - заключил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отказался назвать альянс одной из сторон украинского конфликта. Он подчеркнул, что НАТО прилагает усилия для того, чтобы кризис не перекинулся на соседние страны.

«Вот почему мы не посылаем в страну никаких войск НАТО. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО осознанно не является стороной конфликта», - сказал Столтенберг.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,Совбез ООН,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители