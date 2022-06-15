Европейцы расхотели «справедливости» для Украины

В Европе зреет раскол из-за конфликта на Украине и вызванного им экономического кризиса, многие граждане больше не хотят «справедливости» для Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в 10 европейских странах. Результаты исследования приводит Европейский совет по международным отношениям (ECFR).

Опрос, проведенный в девяти государствах-членах ЕС — Финляндии, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии, Румынии, Испании и Швеции, а также в Великобритании, показал, что поддержка Украины остается высокой, но озабоченность граждан сместилась на иные, более широкие последствия конфликта. «До сих пор европейцы удивляли [президента России Владимира] Путина — и самих себя — своим единством, но сейчас наступают большие трудности», — сказал Марк Леонард, соавтор доклада ECFR об изменении отношения к российской спецоперации.

Как показал опрос, несмотря на сильную поддержку стремления Украины вступить в ЕС, многие избиратели в Европе хотят, чтобы конфликт закончился как можно скорее, даже если это означает потерю Украиной территорий. Опрос ECFR показал четкое разделение между европейцами, которые хотят мира как можно скорее (35 процентов в 10 странах), и теми, кто хочет «привлечения России к ответственности» (22 процента). На вопрос о том, что их больше всего беспокоит в связи с конфликтом на Украине, респонденты в Германии, Италии и Франции указали на стоимость жизни и цены на энергоносители, а граждане в Швеции, Великобритании и Польши были больше всего обеспокоены угрозой ядерной войны.

Как отмечают авторы исследования, по мере затягивания конфликта и роста издержек правительства будут все чаще вынуждены «балансировать между стремлением к европейскому единству и мнениями, которые расходятся как внутри, так и между государствами-членами ЕС». Также растет разрыв между позициями правительств и общественными настроениями.