В НАТО пообещали Киеву новую военную помощь

Министры обороны НАТО вечером 15 июня объявят о выделении Киеву новой военной помощи, в том числе в виде тяжелого вооружения и дальнобойной артиллерии. Об этом заявил генсек блока Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

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Глава Североатлантического альянса добавил, что НАТО также готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса.

Напомним, что ранее экс-глава союзных сил США и НАТО, генерал в отставке Уэсли Кларк заявил, что Североатлантический альянс должен остановить конфликт на Украине с помощью прямого вмешательства. По его мнению, идеи генсека Столтенберга о невозможности вмешательства альянса, «были нивелированы еще в 1990-х».