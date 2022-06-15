В НАТО пообещали Киеву новую военную помощь

Министры обороны НАТО вечером 15 июня объявят о выделении Киеву новой военной помощи, в том числе в виде тяжелого вооружения и дальнобойной артиллерии. Об этом заявил генсек блока Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.
Глава Североатлантического альянса добавил, что НАТО также готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса.
Напомним, что ранее экс-глава союзных сил США и НАТО, генерал в отставке Уэсли Кларк заявил, что Североатлантический альянс должен остановить конфликт на Украине с помощью прямого вмешательства. По его мнению, идеи генсека Столтенберга о невозможности вмешательства альянса, «были нивелированы еще в 1990-х».
В свою очередь, экс-командир объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав отметил, что современный альянс вряд ли пойдет на прямое вмешательство, хотя он лично поддерживает это решение.