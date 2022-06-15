Названо число заложников на заводе «Азот»

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что украинские формирования удерживают на заводе «Азот» в Северодонецке до 1,2 тыс. гражданских лиц, передает ТАСС.

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«Сейчас в Северодонецке где-то 1–1,2 тыс. гражданских лиц взяты в заложники и находятся на территории «Азота». Их там удерживают насильственно и уже долгое время», — сказал Киселев.

Он отметил, что среди них порядка 127 детей. Людей могут держать в подземных бункерах, где нет воды, продовольствия и лекарств, указал представитель МВД.