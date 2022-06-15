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1 час назад

МВД ЛНР: украинские боевики удерживают на "Азоте" около 1 тыс. гражданских

Газета.Ru

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что украинские формирования удерживают на заводе «Азот» в Северодонецке до 1,2 тыс. гражданских лиц, передает ТАСС.

Названо число заложников на заводе «Азот»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас в Северодонецке где-то 1–1,2 тыс. гражданских лиц взяты в заложники и находятся на территории «Азота». Их там удерживают насильственно и уже долгое время», — сказал Киселев.

Он отметил, что среди них порядка 127 детей. Людей могут держать в подземных бункерах, где нет воды, продовольствия и лекарств, указал представитель МВД.

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Ранее власти ЛНР заявили, что не будут брать штурмом «Азот», в котором остаются солдаты ВСУ. По сведениям посла ЛНР в России Родиона Мирошника, мирные жители начали покидать территорию завода, а оставшиеся там украинские бойцы удерживают внутри «несколько сотен мирных жителей». Как сообщал источник РИА «Новости» в силовом ведомстве, украинские формирования требовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками.

В мире,Виталий Киселев,Родион Мирошник,
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