Кадыров опроверг слухи о здоровье Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем Владимира Путина, подчеркнув, что недавно общался с «очень бодрым» президентом РФ. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что прочитал «нелепую чушь, ерунду» о здоровье Путина.
«Хочу вас огорчить. Я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству» - подчеркнул глава Чечни.
Распространяющим слухи он посоветовал «закрыть свои рты».
«Вам будет очень потом неловко и неудобно отмазываться. Если для этого у вас будет время», - сказал Кадыров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путин работает «с утра и до поздней-поздней ночи».
У президента «крайне ненормированный» рабочий день и нет «никакого фиксированного часа», но эмоциональное состояние Путина в норме, отмечал Песков.