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42 минуты назад

Кадыров опроверг слухи о здоровье Путина

Мария Иванова

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем Владимира Путина, подчеркнув, что недавно общался с «очень бодрым» президентом РФ. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Кадыров опроверг слухи о здоровье Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кадыров отметил, что прочитал «нелепую чушь, ерунду» о здоровье Путина.

«Хочу вас огорчить. Я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству» - подчеркнул глава Чечни.

Распространяющим слухи он посоветовал «закрыть свои рты».

«Вам будет очень потом неловко и неудобно отмазываться. Если для этого у вас будет время», - сказал Кадыров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путин работает «с утра и до поздней-поздней ночи».

Кадыров заявил, что он "проект Путина"

У президента «крайне ненормированный» рабочий день и нет «никакого фиксированного часа», но эмоциональное состояние Путина в норме, отмечал Песков.

Политика,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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