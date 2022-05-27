Пока вы не уснули: Лавров о тотальной войне с русским миром и заявление ВОЗ о массовой вакцинации от оспы обезьян

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Лавров: «Запад объявил Русскому миру тотальную войну»

Запад уже не скрывает, что объявил тотальную войну всему Русскому миру. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

На заседании Совета глав субъектов при МИД РФ Лавров констатировал, что ситуация с «отменой» России Западом останется надолго.

ВОЗ сделала заявление о массовой вакцинация от оспы обезьян

Вспышка оспы обезьян за пределами Африканского континента не требует срочной массовой вакцинации. Об этом сообщил представитель организации Ричард Пибоди, сообщает ТАСС.

По его словам, запас вакцин и антивирусных препаратов, которые могут быть использованы для борьбы с заболеванием сейчас, ограничен. Однако он уточнил, что массовая вакцинация не требуется.

Джонсон заявил о продвижении российских войск в Донбассе

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, российские вооруженные силы добились существенного прогресса в ходе боев в Донбассе. Об этом он заявил в интервью Bloomberg, пишет ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

Netflix перестал работать у россиян

Российские пользователи популярного стримингового сервиса Netflix в ночь с 26 на 27 мая пожаловались, что без VPN платформа больше не работает. Об этом сообщает DTF.

Во время проверки портал выяснил, что Netflix не открывается и в приложении, и в веб-версии. На главной странице сайта при попытке запустить его появляется только надпись Not Available.

Херсонская и Запорожская области перейдут на телефонный код России

Освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код «+7». Об этом «РИА Новости» сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Он отметил, что новые операторы связи уже работают в Запорожской и Херсонской областях.

Афганистан потребовал от США разморозить активы и снять санкции

МИД временного правительства Афганистана потребовал от США разморозить активы страны и отменить все санкции. Об этом сообщает ТАСС.

В августе 2021 года афганское правительство пало, а высшие должностные лица, в том числе президент и исполняющий обязанности управляющего центральным банком, бежали из страны.

Столтенберг усомнился во вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия вряд ли смогут стать кандидатами на членство в НАТО, если до 28 июня не выполнят требования Турции. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит турецкое агентство Анадолу.

По словам Столтенберга, Турция пострадала от терроризма как ни одна страна, поэтому если у Анкары есть опасения, то их нужно обсуждать и решать.

Слуцкий стал новым лидером ЛДПР

Главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий единогласно избран новым председатели партии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, партийный съезд в Москве проходил в открытом для прессы режиме. Делегаты перед камерами подходили к урне для голосования и опускали в нее карточку с фамилией кандидата.

На Украине призвали легализовать оружие

На Украине в ближайшее время необходимо легализовать оружие. Это позволит снизить уровень агрессивности граждан. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас на руках у населения страны такое количество оружия, которое правоохранителям будет крайне трудно отобрать.

Финляндия выступила против ускоренного приема Украины в ЕС

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что «не видит исключений», которые позволили бы Украине стать членом ЕС в ускоренном формате. Об этом сообщает Yle.