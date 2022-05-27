Швеция и Финляндия вряд ли смогут стать кандидатами на членство в НАТО, если до 28 июня не выполнят требования Турции. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит турецкое агентство Анадолу.

По словам Столтенберга, Турция пострадала от терроризма как ни одна страна, поэтому если у Анкары есть опасения, то их нужно обсуждать и решать.

«Так было всегда. К примеру, Греция воспользовалась правом вето, блокируя вступление Северной Македонии в НАТО из-за названия государства. Потребовалось более десяти лет, чтобы решить проблему», — сказал он.

Он отметил, что Швеция и Финляндия смогут принять участие в саммите НАТО в Мадриде в качестве приглашенных гостей, но стать кандидатами на членство в альянс они «вряд ли смогут», если до 28 июня не выполнят требования Турции. При этом Столтенберг добавил, что его цель заключается в ускорении процесса расширения НАТО и «на это еще есть время».