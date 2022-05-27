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59 минут назад

Херсонская и Запорожская области перейдут на телефонный код России

Елена Прошина

Освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код «+7». Об этом «РИА Новости» сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Херсонская и Запорожская области перейдут на телефонный код России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он отметил, что новые операторы связи уже работают в Запорожской и Херсонской областях. В частности, мобильные пакеты поступили в продажу в Херсоне, Мелитополе и Бердянске. По мнению Крючкова, украинский телефонный код «+380» скоро «уйдет в прошлое» в регионах.

Данную информацию «РИА Новости» также подтвердили в администрации Запорожской области. Кроме того корреспондент агентства смог уже дозвониться по номеру, начинающемуся на «+7», в Херсонскую область.

Ранее стало известно, что Луганская народная республика полностью перейдет на телефонный код России в июле.

Общество,Олег Крючков,
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