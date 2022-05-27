Херсонская и Запорожская области перейдут на телефонный код России

Освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код «+7». Об этом «РИА Новости» сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Он отметил, что новые операторы связи уже работают в Запорожской и Херсонской областях. В частности, мобильные пакеты поступили в продажу в Херсоне, Мелитополе и Бердянске. По мнению Крючкова, украинский телефонный код «+380» скоро «уйдет в прошлое» в регионах.

Данную информацию «РИА Новости» также подтвердили в администрации Запорожской области. Кроме того корреспондент агентства смог уже дозвониться по номеру, начинающемуся на «+7», в Херсонскую область.