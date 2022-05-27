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1 час назад

ВОЗ сделала заявление о массовой вакцинация от оспы обезьян

Елена Прошина

Вспышка оспы обезьян за пределами Африканского континента не требует срочной массовой вакцинации. Об этом сообщил представитель организации Ричард Пибоди, сообщает ТАСС.

ВОЗ сделала заявление о массовой вакцинация от оспы обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, запас вакцин и антивирусных препаратов, которые могут быть использованы для борьбы с заболеванием сейчас, ограничен. Однако он уточнил, что массовая вакцинация не требуется.

«Мы не находимся в ситуации, когда мы движемся в направлении к масштабной вакцинации населения», - сказал Пибоди.

Он подчеркнул, что распространение вируса помогут ограничить безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены и частое мытье рук.

Ранее в ВОЗ заявили, что специфического лечения или вакцины от оспы обезьян нет, но предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику заболевания. При заражении оспой обезьян она эффективна в 85%.

Напомним, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также заявила ранее, что вакцинироваться от оспы нет необходимости. Она подчеркнула, что вероятность завоза этого заболевания очень мала из-за ограничений в транспортном сообщении с Европой.

Общество,Анна Попова,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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