ВОЗ сделала заявление о массовой вакцинация от оспы обезьян

Вспышка оспы обезьян за пределами Африканского континента не требует срочной массовой вакцинации. Об этом сообщил представитель организации Ричард Пибоди, сообщает ТАСС.

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По его словам, запас вакцин и антивирусных препаратов, которые могут быть использованы для борьбы с заболеванием сейчас, ограничен. Однако он уточнил, что массовая вакцинация не требуется.

«Мы не находимся в ситуации, когда мы движемся в направлении к масштабной вакцинации населения», - сказал Пибоди.

Он подчеркнул, что распространение вируса помогут ограничить безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены и частое мытье рук.

Ранее в ВОЗ заявили, что специфического лечения или вакцины от оспы обезьян нет, но предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику заболевания. При заражении оспой обезьян она эффективна в 85%.