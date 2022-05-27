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45 минут назад

Слуцкий стал новым лидером ЛДПР

Алиса Селезнёва

Главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий единогласно избран новым председатели партии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, партийный съезд в Москве проходил в открытом для прессы режиме. Делегаты перед камерами подходили к урне для голосования и опускали в нее карточку с фамилией кандидата.

Так как фамилия Слуцкого была единственной в бланке голосования, оно проходило в формате «за» или «против» него.

Ранее кандидатура Слуцкого была поддержана абсолютным большинством голосов Высшего совета партии. За его выдвижение проголосовали 86 делегатов, 1 против, за выдвижение члена высшего совета либерал-демократов Александра Шерина проголосовал 1 делегат, 86 – против, пишет РИА Новости.

Источник в партии пояснил ТАСС, что «Слуцкий воспринимается как консолидирующая фигура», которая способна обеспечить спокойный переход партии в новый режим работы после смерти ее основателя и бессменного лидера Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания парламента сообщил о его смерти, после чего депутаты почтили память политика минутой молчания.

Жириновский был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Отпевание прошло в храме Христа Спасителя, церемонию провел лично глава РПЦ патриарх Кирилл. Попрощаться с политиком приехал президент России Владимир Путин.

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