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1 час назад

Финляндия выступила против ускоренного приема Украины в ЕС

Мария Иванова

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что «не видит исключений», которые позволили бы Украине стать членом ЕС в ускоренном формате. Об этом сообщает Yle.

Финляндия выступила против ускоренного приема Украины в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Марин сделала во время визита в Киев 26 мая, где она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Еще одна большая дискуссия, которая нам предстоит, - это заявка Украины на членство в ЕС. Лично я считаю очень важным дать Украине надежду: четкие шаги по тому, как страна может стать членом ЕС в будущем», - подчеркнула Марин.

Она отметила, что не предлагает Украине кратчайшего пути к членству в Евросоюзе, но поддерживает предоставление стране статуса кандидата.

«Я не вижу никаких исключений - в том смысле, что критерии [членства] должны выполняться. <…> Получение статуса страны-кандидата не означает, что завтра она станет членом ЕС. Конечно, членство требует большой работы. Мы обсудили, как Украина может восстановиться и в то же время работать над членством в ЕС», - заключила премьер.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Лидеры ЕС на саммите во Франции 10 марта выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно.

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что невозможно принять в ЕС страну, на территории которой ведутся боевые действия.

«Но можем ли мы закрыть дверь и сказать: «Никогда»? Это было бы несправедливо. Можем ли мы забыть о точках баланса в этом регионе? Давайте будем осторожны», - призвал он.

Позже Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС займет «годы или даже десятилетия».

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,ЕС,
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