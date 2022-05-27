Netflix перестал работать у россиян

Российские пользователи популярного стримингового сервиса Netflix в ночь с 26 на 27 мая пожаловались, что без VPN платформа больше не работает. Об этом сообщает DTF.

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Во время проверки портал выяснил, что Netflix не открывается и в приложении, и в веб-версии. На главной странице сайта при попытке запустить его появляется только надпись Not Available. Изначально предполагалось, что на платформе просто произошел сбой, однако позже выяснилось, что включение VPN возвращает доступ к сервису.

В DTF пришли к выводу, что Netflix таким образом решил пойти дальше в санкциях и совсем ограничить доступ для россиян, поскольку из других стран жалоб о проблемах не поступало. Ошибка 404 появлялась также у жителей Канады и Австралии, однако доступ к платформе в этих странах оказался утерян лишь частично.