На Украине призвали легализовать оружие

На Украине в ближайшее время необходимо легализовать оружие. Это позволит снизить уровень агрессивности граждан. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас на руках у населения страны такое количество оружия, которое правоохранителям будет крайне трудно отобрать. Он добавил, что в Верховной раде уже принят в первом чтении законопроект о легализации оружия.

«Я думаю, что общественное мнение готово к тому, чтобы легализовать оружие... Я считаю, что оружие будет легализовано», - заявил Денисенко.

По его мнению, большое количество оружия останавливает агрессию. Он также считает, что сейчас многие искренне считают, что оружие – это то, что необходимо каждому человеку в любой семье. Денисенко подчеркнул, что легализовать оружие можно уже сейчас при должной подготовке соответствующих законов. Запрет на владение оружием должен распространяться только на людей с судимостью и психически больных.