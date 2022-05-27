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1 час назад

На Украине призвали легализовать оружие

Елена Прошина

На Украине в ближайшее время необходимо легализовать оружие. Это позволит снизить уровень агрессивности граждан. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, пишет РИА Новости.

На Украине призвали легализовать оружие
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, сейчас на руках у населения страны такое количество оружия, которое правоохранителям будет крайне трудно отобрать. Он добавил, что в Верховной раде уже принят в первом чтении законопроект о легализации оружия.

«Я думаю, что общественное мнение готово к тому, чтобы легализовать оружие... Я считаю, что оружие будет легализовано», - заявил Денисенко.

По его мнению, большое количество оружия останавливает агрессию. Он также считает, что сейчас многие искренне считают, что оружие – это то, что необходимо каждому человеку в любой семье. Денисенко подчеркнул, что легализовать оружие можно уже сейчас при должной подготовке соответствующих законов. Запрет на владение оружием должен распространяться только на людей с судимостью и психически больных.

Ранее МВД Украины опубликовало результаты опроса, согласно которым из более 610 тысяч человек, принявших участие в голосовании, 65% поддерживают легализацию оружия, 17% против и 17% считают, что оружие у населения может быть только для «специальных нужд».

В мире,Вадим Денисенко,Верховная Рада,
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