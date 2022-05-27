Запад уже не скрывает, что объявил тотальную войну всему Русскому миру. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

На заседании Совета глав субъектов при МИД РФ Лавров констатировал, что ситуация с «отменой» России Западом останется надолго.

«Запад объявил нам, объявил всему Русскому миру тотальную войну, это теперь уже никто и не скрывает», - заметил он.

При этом глава МИД России подчеркнул, что западные страны также не оставляют попыток поссорить народы бывшего СССР.

Западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Русский мир является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы». А министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.