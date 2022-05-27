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26 минут назад

Лавров: «Запад объявил Русскому миру тотальную войну»

Алиса Селезнёва

Запад уже не скрывает, что объявил тотальную войну всему Русскому миру. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

На заседании Совета глав субъектов при МИД РФ Лавров констатировал, что ситуация с «отменой» России Западом останется надолго.

«Запад объявил нам, объявил всему Русскому миру тотальную войну, это теперь уже никто и не скрывает», - заметил он.

При этом глава МИД России подчеркнул, что западные страны также не оставляют попыток поссорить народы бывшего СССР.

Западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Русский мир является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы». А министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.

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После начала военных действий на Украине Кардиффский филармонический оркестр решил убрать из программы увертюру композитора Петра Чайковского «1812 год», назвав ее исполнение «недопустимым в такое время». Из концерта Камерного оркестра «Амадеус» Польского радио, прошедшего 13 марта, убрали произведение Чайковского «Серенада для струнного оркестра op. 48». А администрация Миланского университета Бикокка поручила приостановить лекции по творчеству русского писателя Федора Достоевского, но позже отозвала свой запрет.

Политика,Видео,Матеуш Моравецкий,Петр Глиньский,Федор Достоевский,Петр Чайковский,Сергей Лавров,МИД России,
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