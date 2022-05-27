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37 минут назад

Афганистан потребовал от США разморозить активы и снять санкции

Мария Иванова

МИД временного правительства Афганистана потребовал от США разморозить активы страны и отменить все санкции. Об этом сообщает ТАСС.

Афганистан потребовал от США разморозить активы и снять санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В августе 2021 года афганское правительство пало, а высшие должностные лица, в том числе президент и исполняющий обязанности управляющего центральным банком, бежали из страны.

Они оставили чуть более семи миллиардов долларов активов центробанка на депозите в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке. США заморозили эта средства, заявив, что их легитимного владельца сложно определить.

Новые власти Афганистана заявили о своем праве на деньги, но группа родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года потребовала конфисковать средства для выплаты компенсаций. В США считают, что те теракты были спланированы с афганской территории, это стало поводом для операции американцев в стране.

The New York Times писала, что президент США Джо Байден планирует взыскать в пользу семей жертв терактов 3,5 миллиарда долларов из активов, которые Центральный банк Афганистана разместил в Нью-Йорке до переворота в стране. Оставшуюся часть, по данным NYT, в США предлагают направлять на гуманитарную помощь гражданам Афганистана.

В мире,Джозеф Байден,
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