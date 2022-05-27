Джонсон заявил о продвижении российских войск в Донбассе

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, российские вооруженные силы добились существенного прогресса в ходе боев в Донбассе. Об этом он заявил в интервью Bloomberg, пишет ТАСС.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Позднее Путин подчеркнул, что не существовало ни одного способа решить проблему Донбасса мирным путем, так как России «этого шанса просто не оставили».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон констатировал, что на Украине российские войска «добиваются постепенного, медленного, но ощутимого прогресса».

В связи с этим Лондону и союзникам необходимо «поддерживать Украину военным способом», заметил он.