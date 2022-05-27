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1 час назад

Джонсон заявил о продвижении российских войск в Донбассе

Алиса Селезнёва

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, российские вооруженные силы добились существенного прогресса в ходе боев в Донбассе. Об этом он заявил в интервью Bloomberg, пишет ТАСС.

Джонсон заявил о продвижении российских войск в Донбассе
Фото: ReutersReuters

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Позднее Путин подчеркнул, что не существовало ни одного способа решить проблему Донбасса мирным путем, так как России «этого шанса просто не оставили».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон констатировал, что на Украине российские войска «добиваются постепенного, медленного, но ощутимого прогресса».

В связи с этим Лондону и союзникам необходимо «поддерживать Украину военным способом», заметил он.

США уже направили Украине оборонную помощь на сумму более 1,2 миллиарда долларов, передав, в том числе, артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты. 21 мая стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву $40 млрд. О поставках оружия на Украину также объявили Германия, Польша и Чехия.

В мире,Борис Джонсон,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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