Пока вы не уснули: Китай сообщил о предупреждении Росcии в адрес НАТО

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Россия предупредила НАТО о нежелательности приближения его самолетов к своей границе.

«Терпение россиян начинает лопаться — военная активность Запада достигла запредельной наглости», — считают эксперты.

В России появилась возможность снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он констатировал, что в стране стабилизируется эпидемиологическая ситуация, и сообщил о появлении возможности аккуратно снимать ограничения.

"Бегство" пользователей из популярного мессенджера WhatsApp ускоряется. Как сообщает британское издание The Guardian, только за последние три недели этот сервис мгновенного обмена сообщениями потерял более 30 миллионов своих абонентов.

Из них более 25 миллионов "перебежали" в мессенджер Telegram, а еще 7,5 — в Signal, который был несколько лет назад прорекламирован сбежавшим экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом , как один из самых безопасных подобных сервисов.

Президент России Владимир Путин заявил, что «дворец», который ему приписывают «в одном из расследований», не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам.

Национальный лидер сделал заявление на онлайн-встрече со студентами вузов в честь Дня студенчества. В ходе беседы учащийся Уфимского госунивеститета Даниил Чемезов спросил Путина, видел ли тот фильм-расследование о якобы его «дворце» стоимостью около 100 миллиардов рублей.

Ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорил по существенным основаниям полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии в понедельник.

"Я оспариваю полномочия российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьей 8", — заявила она.

Ликвидированная в Чечне банда Бютукаева планировала нападение на здание регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Блокноты были изъяты на месте проведения спецоперации, нашли непосредственно в рюкзаке Аслана Бютукаева. В них мы обнаружили, что они хотели напасть на здание ФСБ в Грозном. Там были координаты, где находится здание, и точка сбора на земельном участке рядом с ним. Детали еще уточняются", — отметил командир полка полиции специального назначения им. А-Х Кадырова Замид Чалаев.

Комик Александр Шаляпин, который предположительно покончил жизнь самоубийством, на протяжении нескольких лет находился в состоянии депрессии.

Деталями из жизни юмориста с журналистами поделилась, его директор Мария Малякина. Она, ссылаясь на слова супруги артиста, заявила, что Шаляпин находился в подавленном состоянии после очередного возвращения из клиники, где лечился от алкогольной зависимости.

Первые шаги Джо Байдена на посту президента США направлены против рядовых американцев, поскольку лишают их рабочих мест и открывают путь в страну нелегалам, заявил лидер республиканцев в Палате представителей.

Главными выгодоприобретателями политики главы Белого дома, по мнению конгрессмена, становятся Россия и Китай. Республиканцы отмечают, что Байден в своей инаугурационной речи рассуждал о единстве, но при этом ничего не делает для объединения нации.

Вооружённый ножом мужчина напал на троих россиян в Стамбуле, они получили ранения.

«Инцидент произошёл накануне вечером. Камеры наблюдения зафиксировали нападение на (трёх. — RT) граждан России… Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.», — заявил источник.

25 января в полицию обратился москвич, который заявил, что над его 14-летней дочерью надругались в кабине лифта.

Инцидент произошел вечером 24 января в одном из домов на Кустанайской улице. Установлено, что на восьмиклассницу напал безработный уроженец Рязанской области.