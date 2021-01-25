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Москва

Пока вы не уснули: Россия сделала НАТО предупреждение 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы не уснули: Китай сообщил о предупреждении Росcии в адрес НАТО
Фото: Reuters
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В Китае объяснили, как Россия предупредила НАТО не приближаться к своим границам

Россия предупредила НАТО о нежелательности приближения его самолетов к своей границе.

«Терпение россиян начинает лопаться — военная активность Запада достигла запредельной наглости», — считают эксперты.

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Путин заявил о возможности отмены ограничений по коронавирусу

В России появилась возможность снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он констатировал, что в стране стабилизируется эпидемиологическая ситуация, и сообщил о появлении возможности аккуратно снимать ограничения.
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WhatsApp меньше чем за месяц потерял больше 30 млн пользователей

"Бегство" пользователей из популярного мессенджера WhatsApp ускоряется. Как сообщает британское издание The Guardian, только за последние три недели этот сервис мгновенного обмена сообщениями потерял более 30 миллионов своих абонентов.
Из них более 25 миллионов "перебежали" в мессенджер Telegram, а еще 7,5 — в Signal, который был несколько лет назад прорекламирован сбежавшим экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, как один из самых безопасных подобных сервисов.
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Путин прокомментировал расследование о «дворце» в Геленджике

Президент России Владимир Путин заявил, что «дворец», который ему приписывают «в одном из расследований», не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам.
Национальный лидер сделал заявление на онлайн-встрече со студентами вузов в честь Дня студенчества. В ходе беседы учащийся Уфимского госунивеститета Даниил Чемезов спросил Путина, видел ли тот фильм-расследование о якобы его «дворце» стоимостью около 100 миллиардов рублей.
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Несколько представителей ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорил по существенным основаниям полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии в понедельник.

"Я оспариваю полномочия российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьей 8", — заявила она.

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Банда Бютукаева готовила нападение на здание ФСБ в Грозном

Ликвидированная в Чечне банда Бютукаева планировала нападение на здание регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Блокноты были изъяты на месте проведения спецоперации, нашли непосредственно в рюкзаке Аслана Бютукаева. В них мы обнаружили, что они хотели напасть на здание ФСБ в Грозном. Там были координаты, где находится здание, и точка сбора на земельном участке рядом с ним. Детали еще уточняются", — отметил командир полка полиции специального назначения им. А-Х Кадырова Замид Чалаев.

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Причиной смерти артиста Александра Шаляпина стала депрессия

Комик Александр Шаляпин, который предположительно покончил жизнь самоубийством, на протяжении нескольких лет находился в состоянии депрессии.
Деталями из жизни юмориста с журналистами поделилась, его директор Мария Малякина. Она, ссылаясь на слова супруги артиста, заявила, что Шаляпин находился в подавленном состоянии после очередного возвращения из клиники, где лечился от алкогольной зависимости.
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Республиканцы обвинили Байдена предательстве интересов США

Первые шаги Джо Байдена на посту президента США направлены против рядовых американцев, поскольку лишают их рабочих мест и открывают путь в страну нелегалам, заявил лидер республиканцев в Палате представителей.
Главными выгодоприобретателями политики главы Белого дома, по мнению конгрессмена, становятся Россия и Китай. Республиканцы отмечают, что Байден в своей инаугурационной речи рассуждал о единстве, но при этом ничего не делает для объединения нации.
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Вооруженный мужчина напал на россиян в Стамбуле

Вооружённый ножом мужчина напал на троих россиян в Стамбуле, они получили ранения.

«Инцидент произошёл накануне вечером. Камеры наблюдения зафиксировали нападение на (трёх. — RT) граждан России… Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.», — заявил источник.

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Педофил надругался над школьницей в лифте в Москве

25 января в полицию обратился москвич, который заявил, что над его 14-летней дочерью надругались в кабине лифта.
Инцидент произошел вечером 24 января в одном из домов на Кустанайской улице. Установлено, что на восьмиклассницу напал безработный уроженец Рязанской области.
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В мире , Александр Шаляпин , Эдвард Сноуден , Джозеф Байден , Аслан Бютукаев , Владимир Путин , ФСБ , Совет Европы , ЦРУ , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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