Комик Александр Шаляпин, который предположительно покончил жизнь самоубийством, на протяжении нескольких лет находился в состоянии депрессии, сообщает телеканал НТВ. Кроме того, артист пьянствовал десятилетиями.
Деталями из жизни юмориста с журналистами поделилась, его директор Мария Малякина. Она, ссылаясь на слова супруги артиста, заявила, что Шаляпин находился в подавленном состоянии после очередного возвращения из клиники, где лечился от алкогольной зависимости.
Life.ru, ссылаясь на информацию от источника, пишет, что Шаляпин злоупотреблял спиртным на протяжении 20 лет, семь из которых лечился в белгородской клинике.
Telegram-канал «МК: срочные новости»составил подборку инцидентов, в которые Шаляпин угодил из-за своего пристрастия к алкоголю. В начале декабря 2019 года в квартире на Хорошевском шоссе комик в пьяном состоянии получил травму головы, в середине того же месяца у него была зафиксирована алкогольная интоксикация. В апреле 2020 года из квартиры на Новой Башиловке Шаляпина госпитализировали с переломом нескольких рёбер.
Друг комика юморист Карен Арутюнов в общении с журналистами «Пятого канала» отметил, что последние полгода не общался с Шаляпиным, потому что тот проходил реабилитацию. Связи с артистом не было, все контакты происходили только чрез его супругу, добавил он.
Тело 41-летнего актера и комика Александра Шаляпина, как сообщал «Рамблер», было обнаружено в жилом доме на Хорошевском шоссе в Москве. Правоохранители, изучив место трагедии, сделали предположение, что смерть актера связана с самоубийством.