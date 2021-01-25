Комик Александр Шаляпин , который предположительно покончил жизнь самоубийством, на протяжении нескольких лет находился в состоянии депрессии, сообщает телеканал НТВ. Кроме того, артист пьянствовал десятилетиями.

Деталями из жизни юмориста с журналистами поделилась, его директор Мария Малякина. Она, ссылаясь на слова супруги артиста, заявила, что Шаляпин находился в подавленном состоянии после очередного возвращения из клиники, где лечился от алкогольной зависимости.

Life.ru, ссылаясь на информацию от источника, пишет , что Шаляпин злоупотреблял спиртным на протяжении 20 лет, семь из которых лечился в белгородской клинике.

Telegram-канал «МК: срочные новости»составил подборку инцидентов, в которые Шаляпин угодил из-за своего пристрастия к алкоголю. В начале декабря 2019 года в квартире на Хорошевском шоссе комик в пьяном состоянии получил травму головы, в середине того же месяца у него была зафиксирована алкогольная интоксикация. В апреле 2020 года из квартиры на Новой Башиловке Шаляпина госпитализировали с переломом нескольких рёбер.

Друг комика юморист Карен Арутюнов в общении с журналистами «Пятого канала» отметил , что последние полгода не общался с Шаляпиным, потому что тот проходил реабилитацию. Связи с артистом не было, все контакты происходили только чрез его супругу, добавил он.

Тело 41-летнего актера и комика Александра Шаляпина, как сообщал «Рамблер», было обнаружено в жилом доме на Хорошевском шоссе в Москве. Правоохранители, изучив место трагедии, сделали предположение, что смерть актера связана с самоубийством.