Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

WhatsApp потерял больше 30 млн пользователей с начала января 

Российская Газета 1 час назад
WhatsApp меньше чем за месяц потерял больше 30 млн пользователей
Фото: Reuters
"Бегство" пользователей из популярного мессенджера WhatsApp ускоряется. Как сообщает британское издание The Guardian, только за последние три недели этот сервис мгновенного обмена сообщениями потерял более 30 миллионов своих абонентов.
Из них более 25 миллионов "перебежали" в мессенджер Telegram, а еще 7,5 — в Signal, который был несколько лет назад прорекламирован сбежавшим экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, как один из самых безопасных подобных сервисов.
Илон Маск рекомендовал отказаться от WhatsApp и Facebook
Происходящий массовый "исход" из WhatsApp связан с плохо подготовленным обновлением условий предоставления услуг на этой платформе, отмечает The Guardian. Многие пользователи усмотрели в них грядущую отмену конфиденциальности переписки, связанную с предоставлением данных мессенджером своей материнской компании — Facebook. В свою очередь, репутация этого принадлежащего Марку Цукербергу IT-гиганта неоднократно была подмочена многочисленными сообщениями о ее сотрудничестве с правительством и спецслужбами США, которые использовали Facebook для слежки за иностранцами и американскими гражданами.
Как известно, изначально изменения в политике предоставления услуг WhatsApp должны были вступить в силу 8 февраля. Однако, ввиду начавшегося быстрого сокращения числа пользователей их введение было перенесено на 15 мая.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Российская Газета: последние новости
Сирия призвала СБ ООН осудить удары израильских ВВС Сирия призвала СБ ООН осудить удары израильских ВВС Мишустин обязал операторов обеспечивать бесплатные звонки на номер 122 Мишустин обязал операторов обеспечивать бесплатные звонки на номер 122 В Чехии успешно научили собак определять COVID-19 по запаху В Чехии успешно научили собак определять COVID-19 по запаху
Комментарии 1
Интернет , Наука и техника , Эдвард Сноуден , Марк Цукерберг , Илон Маск , ЦРУ , The Guardian
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
01:29
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
Происшествия
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
00:39
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
В мире Происшествия
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
02:28
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
Армия
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
01:16
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
Общество
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
01:06
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
Армия
Видео рекордного количества спутников на орбите
00:33
Видео рекордного количества спутников на орбите
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение