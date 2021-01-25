WhatsApp меньше чем за месяц потерял больше 30 млн пользователей

"Бегство" пользователей из популярного мессенджера WhatsApp ускоряется. Как сообщает британское издание The Guardian, только за последние три недели этот сервис мгновенного обмена сообщениями потерял более 30 миллионов своих абонентов.

Из них более 25 миллионов "перебежали" в мессенджер Telegram, а еще 7,5 — в Signal, который был несколько лет назад прорекламирован сбежавшим экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом , как один из самых безопасных подобных сервисов.

Происходящий массовый "исход" из WhatsApp связан с плохо подготовленным обновлением условий предоставления услуг на этой платформе, отмечает The Guardian. Многие пользователи усмотрели в них грядущую отмену конфиденциальности переписки, связанную с предоставлением данных мессенджером своей материнской компании — Facebook. В свою очередь, репутация этого принадлежащего Марку Цукербергу IT-гиганта неоднократно была подмочена многочисленными сообщениями о ее сотрудничестве с правительством и спецслужбами США, которые использовали Facebook для слежки за иностранцами и американскими гражданами.

Как известно, изначально изменения в политике предоставления услуг WhatsApp должны были вступить в силу 8 февраля. Однако, ввиду начавшегося быстрого сокращения числа пользователей их введение было перенесено на 15 мая.