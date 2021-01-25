Первые шаги Джо Байдена на посту президента США направлены против рядовых американцев, поскольку лишают их рабочих мест и открывают путь в страну нелегалам, заявил лидер республиканцев в Палате представителей. Главными выгодоприобретателями политики главы Белого дома, по мнению конгрессмена, становятся Россия Китай . Республиканцы отмечают, что Байден в своей инаугурационной речи рассуждал о единстве, но при этом ничего не делает для объединения нации.

«Вы только посмотрите на первую неделю этого правления. [Президент США] Джо Байден ставит Америку на последнее место, а Китай — на первое», — заявил лидер меньшинства республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти.

В частности, конгрессмен полагает, что на руку Китаю играет решение президента вернуть США в Парижское соглашение по климату.

С начала своего президентства Байден в общей сложности подписал 17 распоряжений. Среди ключевых решений — остановка проекта нефтепровода Keystone XL, который должен был доставлять энергоресурсы из США в Канаду, отказ от строительства стены на границе с Мексикой и отмена запрета на въезд в страну для жителей ряда мусульманских государств.

Также в списке прекращение действия жестких мер по борьбе с нелегалами на территории США и приостановка процедуры выхода государства из ВОЗ . В отношении России новый президент пока принял лишь одно знаковое решение — он предложил на пять лет продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

С точки зрения Маккарти, отказ от проекта Keystone XL лишает американцев рабочих мест, а также наносит урон одному из главных союзников США в лице Канады. По его словам, Байден фактически решил не создавать новые рабочие места в стране.

«Помните, что он сказал [в своей инаугурационной речи] менее недели назад о единстве? Ни одно из этих действий не произошло», — добавил конгрессмен.

Как пишет Fox News, Keystone XL должен был обеспечить около 11 тыс. рабочих мест в США в 2021 году, что особенно важно, когда страна сталкивается с высоким уровнем безработицы из-за пандемии COVID-19. В апреле 2020 года работы лишились свыше 20 млн американцев, а уровень безработицы достиг рекордных 14,7%. С тех пор удалось восстановить лишь около половины рабочих мест.

Маккарти уверен, что вместо того, чтобы помочь гражданам своей страны, Байден обещает дать гражданство 11 млн нелегальных иммигрантов. Одним из решений президента стала пауза в программе по депортации нелегалов, процедура выдворения из США была приостановлена на 100 дней.

«Последняя администрация смогла остановить [нелегальную иммиграцию] и заставить Мексику сделать то, чего они (мексиканские власти — прим. ред.) никогда раньше не делали, — не пропускать их даже через свою страну. Теперь они верят, что новый президент приветствует это, и именно это он делает», — подчеркнул конгрессмен.

решения Байдена не отвечают даже его собственной центристской направленности, а скорее продиктованы «списком желаний» левого крыла Демократической партии. Маккарти далеко не единственный представитель Республиканской партии , который недоволен действиями нового главы государства. К примеру, сенатор-республиканец Марк Рубио считает, что

Республиканцы зачастую называют крайне левых демократов радикалами за их неоднозначные предложения. В частности, во время протестов против жестокости полиции летом прошлого года ряд политиков из левого крыла Демпартии требовали распустить правоохранительные органы в ответ на демонстрации.

«Президент Байден говорит как центрист, он использует слова центра, говоря о единстве, но он правит как кто-то из крайне левых. Он издал больше исполнительных распоряжений, чем кто-либо за такой короткий период времени — когда-либо. Больше, чем Обама, больше, чем Трамп, больше, чем кто-либо», — отметил Рубио.

Проводимая Байденом крайне левая политическая линия вряд ли положительно отразиться на положении США, уверен сенатор, движение в данном направлении в особенности негативно скажется на простых американцах, что опять-таки подтверждает отмена проекта Keystone XL.

По сути, первые решения Байдена во многом направлены на отмену указов его предшественника-республиканца Дональда Трампа. Жесткие меры в отношении нелегалов, туристов из ряда мусульманских государств, амбициозный проект по строительству стены с Мексикой, нефтепровод с Канадой, уход из соглашения по климату и ВОЗ — все эти решения были приняты именно при прошлом американском президенте.

С точки зрения CNN, возражения среди республиканцев свидетельствуют о пренебрежении к результатам выборов. Байден одержал явную победу в коллегии выборщиков и набрал на семь миллионов голосов больше, чем Трамп, напоминает телеканал, так что имеет полный мандат на свои действия.

Учитывая, что демократы в данный момент контролируют обе палаты Конгресса, поддержка республиканцев Байдену для принятия основных решений не требуется. Однако это все же не совсем так, пишет Politico, поскольку представители Республиканской партии всегда могут оспорить те или иные законопроекты через суды, которые при Трампе стали более консервативными и могут пойти навстречу соперникам демократов.

В данный момент демократы активно пытаются довести до конца процесс импичмента уже бывшего президента, где им действительно потребуется поддержка республиканцев. Обычное большинство в сенате не даст вынести обвинительный приговор Трампу — необходимо набрать как минимум две трети голосов «за».

Впрочем, Байден все же пытается хоть как-то наладить взаимоотношения между двумя партиями, которые серьезно пострадали во время президентства его предшественника. Так, новый глава государства подключил 16 сенаторов — 8 республиканцев и 8 демократов — к обсуждению предстоящих экономических изменений.

Администрация демократа готовит план экономической помощи в размере $1,9 трлн и просит Республиканскую партию поддержать предложение. Основные пункты этого пакета касаются борьбы с последствиями пандемии, в том числе повышения выплат американцам. Удастся ли Байдену уговорить республиканцев поддержать проект, неясно, учитывая, что новый президент уже сталкивается с критикой со сто