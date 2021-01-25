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Москва

Путин заявил о возможности отмены ограничений 

Артём Кульша 27 минут назад
В России появилась возможность снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.
Он констатировал, что в стране стабилизируется эпидемиологическая ситуация, и сообщил о появлении возможности аккуратно снимать ограничения.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 99,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 3,73 миллиона человек.
Путин впервые с 2009 года выступит на Давосском форуме
Ранее инфекционист Николай Малышев высказал мнение, что значительная часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, может быть снята к началу второй половины года или к концу лета. К этому сроку число переболевших COVID-19 и вакцинированных от нее может достичь отметки в 60-70% населения страны.
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Политика , Видео , Николай Малышев , Владимир Путин
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