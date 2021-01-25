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Он констатировал, что в стране стабилизируется эпидемиологическая ситуация, и сообщил о появлении возможности аккуратно снимать ограничения.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 99,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 3,73 миллиона человек.