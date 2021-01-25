Президент России Владимир Путин заявил, что «дворец», который ему приписывают «в одном из расследований», не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам, сообщает ТАСС.

Глава государства уверяет, что слухами о том, что ему якобы принадлежит дорогостоящая недвижимость в Геленджике, россиянам пытаются «промыть мозги».

Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что расследование о «дворце» президента на черноморском побережье — «голословная чушь» и компиляция давно известных вбросов. Он напомнил, что похожая информация появлялась 3-4 года назад. Теперь те же сведения были представлены в монтаже с «кадрами Путина».

Например, на видео, запечатлевшее бассейн во «дворце», был наложен эпизод с плаванием президента в Енисее, «обошедший весь мир». По словам Пескова, в Кремле знали о готовящихся «атаках на главу государства». В этом случае Путину приписывают владение недвижимостью, которой «не существует». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что вся информация о собственности национального лидера изложена в его ежегодных налоговых декларациях. Он также назвал подобные расследования «лохотроном» и предостерег россиян от перечисления средств их инициаторам.