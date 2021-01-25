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Москва

«Людям промывают мозги»: Путин о «дворце» в Геленджике 

Павел Тиунов 28 минут назад
Президент России Владимир Путин заявил, что «дворец», который ему приписывают «в одном из расследований», не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам, сообщает ТАСС.
Глава государства уверяет, что слухами о том, что ему якобы принадлежит дорогостоящая недвижимость в Геленджике, россиянам пытаются «промыть мозги».
Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что расследование о «дворце» президента на черноморском побережье — «голословная чушь» и компиляция давно известных вбросов. Он напомнил, что похожая информация появлялась 3-4 года назад. Теперь те же сведения были представлены в монтаже с «кадрами Путина».
Например, на видео, запечатлевшее бассейн во «дворце», был наложен эпизод с плаванием президента в Енисее, «обошедший весь мир». По словам Пескова, в Кремле знали о готовящихся «атаках на главу государства». В этом случае Путину приписывают владение недвижимостью, которой «не существует». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что вся информация о собственности национального лидера изложена в его ежегодных налоговых декларациях. Он также назвал подобные расследования «лохотроном» и предостерег россиян от перечисления средств их инициаторам.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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