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Москва

Несколько представителей ПАСЕ оспорили полномочия делегации России на зимней сессии 

ТАСС 27 минут назад
Ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорил по существенным основаниям полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии в понедельник, передает корреспондент ТАСС. В частности, с такой инициативой выступила глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева.

"Я оспариваю полномочия российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьей 8", — заявила она. Свое требование Мезенцева аргументировала тем, что Россия якобы "продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ".

За оспаривание полномочий проголосовали 38 участников заседания, против выступил 61. Еще 51 парламентарий воздержался от голосования. В голосовании участвовали как присутствующие в зале заседаний, так и те, кто участвует в зимней сессии удаленно из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений. Всего, согласно правилам организации, поддержать такую инициативу должны представители не менее пяти национальных делегаций.

"Все требования соблюдены, полномочия делегации РФ препровождаются в комитет по мониторингу без дебатов", — сказал после его выступления ведущий заседание ПАСЕ.

Процедура оспаривания

По регламенту ПАСЕ, все национальные делегации перед началом первой в году сессии должны направить заявки на участие в работе ассамблеи в текущему году. В первый день сессии полномочия делегаций подтверждаются автоматически, если со стороны членов ПАСЕ не поступают возражения. Для оспаривания полномочий по существенным основаниям в зале пленарных заседаний должны встать не менее 30 парламентариев из не менее чем пяти национальных делегаций.
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Далее комитет по мониторингу в течение 24 часов готовит доклад и проект соответствующей резолюции. До момента оглашения доклада и принятия резолюции делегация обладает всеми правами (может участвовать в заседании, выступать и голосовать). По проекту резолюции о ратификации полномочий делегации, в отношении которой проводится процедура оспаривания, она не имеет права голосовать.
Украина не признает российский суверенитет над Крымом, жители которого на референдуме после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года приняли решение о воссоединении с РФ. В голосовании приняли участие 80% обладающих правом голоса крымчан, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.
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Политика , Видео , В мире , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Страсбург , Франция
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