В Китае объяснили, как Россия предупредила НАТО не приближаться к своим границам

Россия предупредила НАТО о нежелательности приближения его самолетов к своей границе. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Китайские военные эксперты обратили внимание на то, что в течение последних нескольких месяцев самолеты НАТО значительно нарастили активность вблизи воздушного пространства России. К тому же теперь у границ РФ стали появляться истребители и стратегические бомбардировщики, тогда как ранее — лишь самолеты-разведчики. Они отрабатывают удары по России, в частности, по Крыму и Калининграду.

«Терпение россиян начинает лопаться — военная активность Запада достигла запредельной наглости», — считают эксперты.

Они напомнили, как некоторое время назад над Черным морем четыре российских истребителя довольно жестко вынудили три американских стратегических бомбардировщика B-52, приближавшихся к границе России, сменить курс.

Эксперты высказали мнение, что таким образом россияне предупредили НАТО о нежелательности повторения подобных маневров.