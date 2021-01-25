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Москва

Россия сделала НАТО предупреждение 

Артём Кульша 1 час назад
В Китае объяснили, как Россия предупредила НАТО не приближаться к своим границам
Фото: Reuters
Россия предупредила НАТО о нежелательности приближения его самолетов к своей границе. Об этом сообщает «ПолитРоссия».
Китайские военные эксперты обратили внимание на то, что в течение последних нескольких месяцев самолеты НАТО значительно нарастили активность вблизи воздушного пространства России. К тому же теперь у границ РФ стали появляться истребители и стратегические бомбардировщики, тогда как ранее — лишь самолеты-разведчики. Они отрабатывают удары по России, в частности, по Крыму и Калининграду.

«Терпение россиян начинает лопаться — военная активность Запада достигла запредельной наглости», — считают эксперты.

Они напомнили, как некоторое время назад над Черным морем четыре российских истребителя довольно жестко вынудили три американских стратегических бомбардировщика B-52, приближавшихся к границе России, сменить курс.
Эксперты высказали мнение, что таким образом россияне предупредили НАТО о нежелательности повторения подобных маневров.
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В мире , НАТО
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