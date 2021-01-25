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Москва

РИА Новости: мужчина с ножом напал на троих россиян в Стамбуле 

RT на русском 1 час назад
Вооружённый ножом мужчина напал на троих россиян в Стамбуле, они получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой полиции.
Отмечается, что угрозы для их жизни нет.

«Инцидент произошёл накануне вечером. Камеры наблюдения зафиксировали нападение на (трёх. — RT) граждан России… Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.», — заявил источник.

Отмечается, что идёт операция по поиску предполагаемого преступника.
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Происшествия , Видео , РИА Новости
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