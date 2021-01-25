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Ликвидированная в Чечне банда Бютукаева планировала нападение на здание ФСБ в Грозном 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Ликвидированная в Чечне банда Бютукаева планировала нападение на здание регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщил журналистам командир полка полиции специального назначения им. А-Х Кадырова Замид Чалаев.

"Блокноты были изъяты на месте проведения спецоперации, нашли непосредственно в рюкзаке Аслана Бютукаева. В них мы обнаружили, что они хотели напасть на здание ФСБ в Грозном. Там были координаты, где находится здание, и точка сбора на земельном участке рядом с ним. Детали еще уточняются", — отметил он.

По его словам, в селе Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района в декабре были обнаружены двое участников из банды Бютукаева. Одного из них сотрудники правоохранительных органов ликвидировали на месте, второму удалось уйти, однако это позволило силовикам проследить за ним и выйти на место, где находилось подземное укрытие всей бандгруппы.

"Мы поставили фотоловушки и определили участок, где они скрываются. Рамзан Ахматович [Кадыров] поручил оцепить территорию и отобрать бойцов, чтобы вместе провести спецоперацию. На поиски укрытия ушло десять минут", — сказал Чалаев, добавив, что группа вместе с Бютукаевым скрывалась в подземном укрытии с октября прошлого года.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении в Чечне пяти членов банды Аслана Бютукаева, включая ее лидера, причастного к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году. Глава Чечни заявил, что уничтоженные бандиты из группы Бютукаева были последними в регионе, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность.
Путин поздравил Кадырова с уничтожением банды Бютукаева
В октябре 2016 года МВД Чечни объявило денежное вознаграждение за информацию о местонахождении участников и главарей бандгрупп, действующих на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана. За информацию о нахождении Бютукаева было объявлено вознаграждение в 5 млн рублей. В отношении всех разыскиваемых возбуждены уголовные дела по статье 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем").
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Происшествия , Видео , Рамзан Кадыров , Аслан Бютукаев , ФСБ , Аэропорт Домодедово , МВД , Грозный , Чеченская Республика
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