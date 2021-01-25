"Блокноты были изъяты на месте проведения спецоперации, нашли непосредственно в рюкзаке Аслана Бютукаева. В них мы обнаружили, что они хотели напасть на здание ФСБ в Грозном. Там были координаты, где находится здание, и точка сбора на земельном участке рядом с ним. Детали еще уточняются", — отметил он.