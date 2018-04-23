Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня

У россиян снова попросят денег
Минфин России может увеличить программу внутренних заимствований на 2018 год. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский.
В России началась "бесконечная" неделя
Россиянам на этой неделе придется работать шесть дней вместо пяти, а затем наступят четырехдневные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда, рассказали ТАСС в пресс-службе Роструда.
"Аэрофлот" предупредил о махинациях с билетами
Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о мошеннической акции, которая от ее имени распространяется через мессенджер WhatsApp.
Внуку Зюганова прочат важный пост
Пост московского бизнес-омбудсмена прочат внуку лидера КПРФ Геннадия Зюганова — Леониду. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал информированный источник. Сейчас Леонид Зюганов является депутатом Мосгордумы (пришел в политику и избрался в Мосгордуму в 2014 году на пять лет).
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ
Министры иностранных дел стран «Большой семерки» сделают заявление «в жестких тонах» в отношении России, сообщает «Интерфакс».
Индия лишила Россию Су-57
Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.
Саргсян подал в отставку
Премьер Армении Серж Саргсян на фоне акций протеста подал в отставку, сообщает News.am.
Скрипалей могли отравить веществом из США
Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Лексус и Вован) разыграли главу Организации по запрещению химического оружия Ахмета Узюмджю, поговорив с ним от имени польского премьер-министра.
Генерал предложил способ снять санкции с Крыма
Греческий общественный деятель, генерал-лейтенант ВВС Греции в отставке, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу предложил способ снять антироссийские санкции — поставлять титан в США и Европу только через Крым.
Кейт Миддлтон родила
Герцогиня Кейт родила третьего ребенка в в госпитале Святой Марии в Паддингтоне. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца.