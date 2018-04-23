Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня

Главные события понедельника

У россиян снова попросят денег

Минфин России может увеличить программу внутренних заимствований на 2018 год. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский

В России началась "бесконечная" неделя

Россиянам на этой неделе придется работать шесть дней вместо пяти, а затем наступят четырехдневные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда, рассказали ТАСС в пресс-службе Роструда

"Аэрофлот" предупредил о махинациях с билетами

Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о мошеннической акции, которая от ее имени распространяется через мессенджер WhatsApp.

Внуку Зюганова прочат важный пост

Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» сделают заявление «в жестких тонах» в отношении России, сообщает «Интерфакс»

Индия лишила Россию Су-57

Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

Саргсян подал в отставку

Премьер Армении Серж Саргсян на фоне акций протеста подал в отставку, сообщает News.am.

Скрипалей могли отравить веществом из США

Генерал предложил способ снять санкции с Крыма

Греческий общественный деятель, генерал-лейтенант ВВС Греции в отставке, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу предложил способ снять антироссийские санкции — поставлять титан в США и Европу только через Крым.

Кейт Миддлтон родила

Герцогиня Кейт родила третьего ребенка в в госпитале Святой Марии в Паддингтоне. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца.