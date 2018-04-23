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Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
У россиян снова попросят денег
Минфин России может увеличить программу внутренних заимствований на 2018 год. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский.
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В России началась "бесконечная" неделя
Россиянам на этой неделе придется работать шесть дней вместо пяти, а затем наступят четырехдневные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда, рассказали ТАСС в пресс-службе Роструда.
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"Аэрофлот" предупредил о махинациях с билетами
Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о мошеннической акции, которая от ее имени распространяется через мессенджер WhatsApp.
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Внуку Зюганова прочат важный пост
Пост московского бизнес-омбудсмена прочат внуку лидера КПРФ Геннадия Зюганова — Леониду. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал информированный источник. Сейчас Леонид Зюганов является депутатом Мосгордумы (пришел в политику и избрался в Мосгордуму в 2014 году на пять лет).
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Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ
Министры иностранных дел стран «Большой семерки» сделают заявление «в жестких тонах» в отношении России, сообщает «Интерфакс».
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Индия лишила Россию Су-57
Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.
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Саргсян подал в отставку
Премьер Армении Серж Саргсян на фоне акций протеста подал в отставку, сообщает News.am.
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Скрипалей могли отравить веществом из США
Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Лексус и Вован) разыграли главу Организации по запрещению химического оружия Ахмета Узюмджю, поговорив с ним от имени польского премьер-министра.
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Генерал предложил способ снять санкции с Крыма
Греческий общественный деятель, генерал-лейтенант ВВС Греции в отставке, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу предложил способ снять антироссийские санкции — поставлять титан в США и Европу только через Крым.
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Кейт Миддлтон родила
Герцогиня Кейт родила третьего ребенка в в госпитале Святой Марии в Паддингтоне. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца.
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