Саргсян подал в отставку

Саргсян ушел с поста премьера Армении

«Никол Пашинян был прав. Я был неправ. Из сложившейся ситуации есть несколько выходов, но я не использую ни один из них. Это не мое. Я покидаю пост премьер-министра страны», — говорится в заявлении на официальном сайте Саргсяна.

Саргсян подчеркнул, что выполняет требование демонстрантов для «мира и гармонии» в стране. Он поблагодарил граждан страны.

Акции протеста из-за выдвижения экс-президента Саргсяна на пост премьера начались в Ереване 13 апреля. Депутат парламента Армении от фракции «Елк», один из лидеров оппозиции Никол Пашинян призвал протестующих отправиться к парламенту, они попытались прорвать оцепление у здания. Полиция применила слезоточивый газ, после чего начались стычки протестующих с силовиками.

Семнадцатого апреля Саргсяна избрали премьер-министром. После неудачных переговоров с Саргсяном 22 апреля Пашинян был задержан и обвинен в организации незаконных массовых собраний, 23 апреля его выпустили на свободу.

В Специальной следственной службе Армении заявили о 41 задержанном участнике акций протеста.

После конституционной реформы Армения перешла от президентской к парламентской форме правления. Серж Саргсян занимал пост президента с 2008-го по 2018 год.