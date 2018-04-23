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Саргсян подал в отставку
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Саргсян ушел с поста премьера Армении 

Рамблер 1 час назад
Премьер Армении Серж Саргсян на фоне акций протеста подал в отставку, сообщает News.am.
«Никол Пашинян был прав. Я был неправ. Из сложившейся ситуации есть несколько выходов, но я не использую ни один из них. Это не мое. Я покидаю пост премьер-министра страны», — говорится в заявлении на официальном сайте Саргсяна.
Саргсян подчеркнул, что выполняет требование демонстрантов для «мира и гармонии» в стране. Он поблагодарил граждан страны.
Акции протеста из-за выдвижения экс-президента Саргсяна на пост премьера начались в Ереване 13 апреля. Депутат парламента Армении от фракции «Елк», один из лидеров оппозиции Никол Пашинян призвал протестующих отправиться к парламенту, они попытались прорвать оцепление у здания. Полиция применила слезоточивый газ, после чего начались стычки протестующих с силовиками.
Семнадцатого апреля Саргсяна избрали премьер-министром. После неудачных переговоров с Саргсяном 22 апреля Пашинян был задержан и обвинен в организации незаконных массовых собраний, 23 апреля его выпустили на свободу.
В Специальной следственной службе Армении заявили о 41 задержанном участнике акций протеста.
После конституционной реформы Армения перешла от президентской к парламентской форме правления. Серж Саргсян занимал пост президента с 2008-го по 2018 год.
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