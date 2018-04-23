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Индия лишила Россию Су-57
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Индия лишила Россию Су-57 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Об этом индийская сторона, включающая советника по национальной безопасности Аджит Довала и министра обороны Санджайте Митру, уведомила российскую сторону, сообщает Janes.
Причиной сворачивания 11-летней программы ВВС Индии называют непреодолимые расхождения в технологических и финансовых вопросах. Между тем, в перспективе индийская сторона допускает пересмотр соглашения по FGFA, а также не исключает покупку готовых Су-57 в случае, если Россия удовлетворит требования Индии.
Индийские военные считают, что создаваемый российский истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности. Также индийская сторона полагает, что боевая авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолета пятого поколения.
Программа FGFA стартовала в 2007 году, ее основными подрядчиками стали «Сухой» с российской стороны и Hindustan Aeronautics с индийской. Страны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе российского Су-57. В рамках первого этапа программы стоимостью 295 миллионов долларов был разработан дизайн индийского истребителя, но далее проект FGFA не продвинулся из-за множества разногласий, возникших между сторонами.
Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию истребителя пятого поколения в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57. В апреле 2018 года сообщалось, что Россия завершила модернизацию устаревшего двигателя для Су-57.
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