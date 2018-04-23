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Скрипалей могли отравить веществом из США
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Глава ОЗХО — пранкерам: Скрипалей могли отравить веществом, изготовленным в США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Лексус и Вован) разыграли главу Организации по запрещению химического оружия Ахмета Узюмджю, поговорив с ним от имени польского премьер-министра.
В разговоре с пранкерами дипломат признал, что вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, могло быть изготовлено в любой стране, где есть лаборатория и специалисты высокого уровня.
≥≥ Пранкеры позвонили главе ОЗХО
«Согласно нашим экспертам, оно может быть произведено в любой стране», — сказал он. Запись разговора пранкеров с главой ОЗХО опубликована на YouTube.
«Россия заявляет, что разработка этого вещества проводилась еще где-то. Это тоже может быть правдой, но страны, которые могут разрабатывать это вещество, могли бы были делать это с целью защиты, чтобы создать антидоты против этого вещества. В таком случае разработки этого вещества разрешены [нашей организацией] и о них не обязательно уведомлять [ОЗХО]», — сказал Узюмджю.
На уточняющий вопрос о том, могло ли вещество быть произведено в любой стране, Узюмджю ответил: «Теоретически да».
«Теоретически даже в США?» — спросили пранкеры, и глава ОЗХО ответил утвердительно.
«Абсолютно, в любой стране, где есть химические эксперты, потому что вещество, которое использовалось, как мне заявили наши эксперты, в общем доступе», — сказал глава Организации, отметив, что материал для производства этого вещества доступен без всяких препятствий, но нужны высококвалифицированные специалисты и хорошего уровня лаборатория.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также говорил, что вещество, называемое в западных странах «Новичком», состояло на вооружении или в пользовании США, произвести его элементарно.
ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.
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