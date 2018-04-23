Греческий генерал предложил способ снять санкции с Крыма и России

Греческий общественный деятель, генерал-лейтенант ВВС Греции в отставке, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу предложил способ снять антироссийские санкции — поставлять титан в США и Европу только через Крым.

С таким предложением он выступил на Ялтинском международном экономическом форуме, рассказал Христу РИА Новости

"Я предложил, чтобы экспорт и импорт России с США и Европейским союзом осуществлялся через Крым. Особенно титана и металлов, которые так необходимы Западу. Они очень важны для Запада. Это можно сделать. Это поможет снять санкции, введенные против России и Крыма", — сказал Христу.

По его словам, эту идею поддержал вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов , который в свою очередь предложил создать внешнеторговую корпорацию, зарегистрировать ее в качестве крымского юридического лица и передать ей исключительное право на ведение экспортно-импортных операций с США по тем товарным позициям, в которых американцы заинтересованы.

"Георгий Мурадов сделал отличное предложение. Хорошо бы оно прошло", — сказал Христу.

Противоправные меры

Христу заявил, что Евросоюз должен остановиться с санкциями.

"Евросоюз должен остановиться с экономическими мерами. Для них нет никаких причин. Россия — это держава мирная. Крым принадлежит Российской Федерации, Российская Федерация едина", — сказал Христу.

"Введенные против России меры противоправные. Греция потеряла от них огромные деньги из-за прекращения экспорта сельскохозяйственной продукции. Она теряет эти деньги каждый год", — заметил он.

Общественный деятель согласен с некоторыми оценками, что потери Греции превышают 800 миллионов евро в год.

Работа Ялтинского форума

Христу высоко оценил прошедший Ялтинский международный экономический форум.

"Я участвую во всех Ялтинских форумах, каждый раз и каждый год, постоянно. В Крым я летаю через Москву. Ялта развивается очень быстрыми темпами. В этот раз мы увидели новый аэропорт, очень современный, большой, прекрасный аэродром", — сказал Христу.

"Ялтинский форум — превосходный форум. Как и в прошлом году, на нем было 6,5 тысячи человек, в том числе три тысячи предпринимателей из других стран мира. Прошли очень хорошие обсуждения политики, геостратегии, экономики и торговли. Все участники были очень довольны как организацией, так и тем, что Ялта становится большой экономической силой", — рассказал Христу.

По его словам, на форуме были греческие предприниматели, и многие инвестируют в Крым. Он подтвердил, что греки уже работают в Крыму.

"Многие греки уже инвестируют, участвуют в инвестиционных процессах в Крыму. Очень многие. И еще очень многих это заинтересовало", — сказал президент общества друзей.

Комментируя слова посетивших Крым во время президентских выборов наблюдателей от Греции, что в Крыму народ живет с надеждой, Христу заметил: "Конечно. Мы встречались с греческой общиной, посетили греческую деревню. Все люди работают, дети учатся и изучают в школах греческий язык".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.