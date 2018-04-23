Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ

Министры иностранных дел стран G7 по итогам совещания в Торонто выступят с жестким заявлением в адрес России

По словам источника «Интерфакса», «тон заявления будет жестким», но дающим понять, что «двери (для сотрудничества) открыты». Как заявил источник, Россия должна работать со странами G7, если хочет, чтобы к ней «относились как к великой державе».

Украины. В частности, «жестким» заявление будет по вопросам Сирии

Источники сообщают, что на совещании не планируется обсуждать вопросы новых санкций против России, но тему могут рассмотреть в рамках двусторонних встреч.