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Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ
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Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: Reuters
Министры иностранных дел стран G7 по итогам совещания в Торонто выступят с жестким заявлением в адрес России.
По словам источника «Интерфакса», «тон заявления будет жестким», но дающим понять, что «двери (для сотрудничества) открыты». Как заявил источник, Россия должна работать со странами G7, если хочет, чтобы к ней «относились как к великой державе».
В частности, «жестким» заявление будет по вопросам Сирии и Украины.
Источники сообщают, что на совещании не планируется обсуждать вопросы новых санкций против России, но тему могут рассмотреть в рамках двусторонних встреч.
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