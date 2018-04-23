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«»Аэрофлот" предупредил о махинациях с билетами
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«Аэрофлот» предупредил о махинациях с билетами 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
"Аэрофлот" предупредил о мошенниках, распространяющих в мессенджерах ложную информацию о бесплатных подарочных билетах авиакомпании, сообщила пресс-служба "Аэрофлота".
"Аэрофлот" официально заявляет, что информация о двух бесплатных подарочных билетах, которые авиакомпания дарит в честь своего 95-летия, является абсолютной ложью и мошенничеством, "Аэрофлот" не имеет никакого отношения к данной рассылке", — говорится в сообщении.
Как отмечает перевозчик, пользователи мессенджера WhatsApp получают мошеннические сообщения от имени "Аэрофлота", в которых предлагается получить два бесплатных билета, просто перейдя по ссылке. "Аэрофлот" напоминает, что единственным официальным сайтом авиакомпании является www.aeroflot.ru, и вся достоверная информация о текущих акциях, спецпредложениях, конкурсах и актуальных новостях размещается только на нем и в официальных аккаунтах авиакомпании в соцсетях.
Авиакомпания обращает внимание, что участие в подобных "конкурсах" грозит устройствам пользователей вирусами, в результате чего злоумышленники могут получить доступ к личным данным, счетам и контактам. Это может быть использовано для хакерских атак, кражи средств, хранения запрещенной информации и рассылки спама.
"Аэрофлот" призывает пользователей интернета не поддаваться на провокации мошенников и остановить распространение заведомо ложной информации", — отмечает компания.
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