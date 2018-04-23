Внуку Зюганова прочат важный пост

Пост московского бизнес-омбудсмена прочат внуку лидера КПРФ Геннадия Зюганова — Леониду. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал информированный источник. Сейчас Леонид Зюганов является депутатом Мосгордумы (пришел в политику и избрался в Мосгордуму в 2014 году на пять лет). Сам он рассказал изданию, что предложение занять пост уполномоченного по правам предпринимателей в Москве , действительно, получал. Однако сейчас, как подчеркнул собеседник газеты, у него и московских властей «нет никаких серьезных договоренностей» по этому вопросу. Подобное предложение, по мнению коммуниста, было связано с тем, что он возглавляет комиссию по науке и промышленности в Мосгордуме. Все проблемы малого и среднего бизнеса находятся в его компетенции.

По городскому закону, бизнес-омбудсмен назначается мэром «по согласованию» с федеральным уполномоченным сроком на пять лет. Кандидат должен быть не моложе 30 лет. Леонид Зюганов преодолеет возрастной ценз уже в июне 2018 года, а плановая ротация омбудсмена должна произойти в 2019 году. По закону уполномоченный «не может руководствоваться решениями политической партии или иного общественного объединения, членом которого он состоит».