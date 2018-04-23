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В России началась «бесконечная» неделя
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В России началась «бесконечная» неделя 

ТАСС 1 час назад
Россиянам на этой неделе придется работать шесть дней вместо пяти, а затем наступят четырехдневные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда, рассказали ТАСС в пресс-службе Роструда.
"Выходной переносится с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля. Благодаря переносу, в праздник Весны и Труда граждане отдохнут четыре дня — с 29 апреля по 2 мая", — сообщили в ведомстве.
В Роструде добавили, что, согласно Трудовому кодексу, рабочий день в субботу, 28 апреля, который предшествует выходному, должен быть короче на один час.
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