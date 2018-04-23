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У россиян снова попросят денег
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У россиян снова попросят денег 

Lenta.ru 2 часа назад
Правительство может увеличить программу заимствований на внутреннем рынке в нынешнем году на 200 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 23 апреля, заявил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства финансов Константин Вышковский, сообщает Reuters.
«Да, немножко можем увеличить, миллиардов на двести. Это связано с тем, что рубль был крепче, чем тот, с которым сверстан бюджет», — сказал он.
По его словам, увеличение программы не будет перераспределением объема с внешних на внутренние займы.
«Если мы что-то сейчас изменим, то это никак не связано с санкционной темой. Это, наоборот, связано с макроэкономической», — отметил чиновник.
При этом Минфин не исключает возможности выхода на внешний рынок займов осенью 2018 года, как и ожидалось ранее.
17 апреля принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» писала о том, что в Кремле и правительстве обсуждается идея привлечения денег населения через продажу гражданам облигаций федерального займа в качестве защитной меры против жестких санкций США.
В январе замглавы Минфина Сергей Сторчак сообщал, что Минфин может сократить программу внутренних заимствований на 2018 год, если благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке сохранится.
Объем привлечения средств через внутренние заимствования в 2018 году ранее был запланирован в объеме 1,45 триллиона рублей, размер чистого привлечения — более 817 миллиарда рублей.
В бюджете России на 2018 год предусмотрен курс рубля 64,7 рубля за доллар. В начале года курс национальной валюты колебался в районе 57-58 рублей.
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