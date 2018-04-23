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Кейт Миддлтон родила
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У Кейт и Уильяма родился третий ребенок 

Рамблер 1 час назад
Герцогиня Кейт родила третьего ребенка в в госпитале Святой Марии в Паддингтоне. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца.
У Кейт родился мальчик весом 3,8 кг.
«Герцог Кембриджский [принц Уильям] присутствовал при родах. Ее Королевское высочество и ребенок чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.
Утром 23 апреля стало известно, что Кейт Миддлтон отвезли в больницу святой Марии (Saint Mary Hospital) в Паддингтоне. Ее госпитализировали «на ранних этапах родов». Сообщалось, что вместе с женой в роддом приехал принц Уильям.
В той же больнице появились на свет старшие дети пары: в июле 2013 года у них родился сын Джордж, в мае 2015-го — дочь Шарлотта. Принц Уильям говорил, что третьего ребенка они назовут Джек или Джеки.
Новорожденный занял пятое место в очереди на британский престол.
Комментарии41  Ещё 36 источников 
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