Кейт Миддлтон родила

У Кейт и Уильяма родился третий ребенок

Герцогиня Кейт родила третьего ребенка в в госпитале Святой Марии в Паддингтоне. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца.

У Кейт родился мальчик весом 3,8 кг.

«Герцог Кембриджский [принц Уильям] присутствовал при родах. Ее Королевское высочество и ребенок чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 апреля 2018 г.

Утром 23 апреля стало известно, что Кейт Миддлтон отвезли в больницу святой Марии (Saint Mary Hospital) в Паддингтоне. Ее госпитализировали «на ранних этапах родов». Сообщалось, что вместе с женой в роддом приехал принц Уильям.

В той же больнице появились на свет старшие дети пары: в июле 2013 года у них родился сын Джордж, в мае 2015-го — дочь Шарлотта. Принц Уильям говорил, что третьего ребенка они назовут Джек или Джеки.

Новорожденный занял пятое место в очереди на британский престол.