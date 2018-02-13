Самочувствие Путина, медальный час России и другие события дня

Главные события вторника

Грудинин ответил Памфиловой

Кандидат от КПРФ на выборах президента России Павел Грудинин заявил, что уже ответил на все вопросы главы ЦИК Эллы Памфиловой, а заминки со счетами связаны с работой налоговой.

ВТБ снизил ставки по кредитам

Банк ВТБ снизил ставки по кредитам наличными на 1 процентный пункт, а также ставки при рефинансировании кредитов, полученных в других банках. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Родственники подтвердили гибель россиян в Сирии

Названа основная причина гибели Ан-148

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившийся в Подмосковье 11 февраля, потерпел крушение из-за непрогретого двигателя. Об этом рассказал источник «Сноба», знакомый с ходом расследования.

Российский горнолыжник разбился в Корее

Горнолыжника из России Павла Трихичева госпитализировали после падения на олимпийской трассе в Пхёнчхане.

Ангела Меркель пошла ва-банк

Расставаться с властью никому не хочется — да и в новой истории Германии почти все канцлеры очень неохотно покидали свой кабинет. Вот и Ангела Меркель, уже несколько месяцев пытающаяся сформировать новое правительство, в выходные поставила на кон всё.

Убивший жену таксист погиб в ДТП во время побега

Подозреваемый в убийстве экс-супруги таксист погиб в ДТП, пытаясь сбежать с места преступления. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

Россияне выиграли вторую медаль Олимпиады за час

Лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке классическим стилем на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ранее бронзу в спринтерской гонке классическим стилем у женщин завоевала Юлия Белорукова

Ростуризм предупредил об опасности в Турции

В Ростуризме порекомендовали российским туроператорам сообщать клиентам о вспышке сибирской язвы на севере Турции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Песков рассказал о планах Путина из-за болезни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о графике главы государства Владимира Путина на среду, 14 февраля, передает "Интерфакс"

Клинцевичу нашли замену

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рассмотрел во вторник на заседании заявление первого зампреда комитета Франца Клинцевича с просьбой освободить его от занимаемой должности

В куриной продукции нашли сальмонеллу

В куриных сердечках известных производителей «Росконтроль» обнаружил опасные для здоровья бактерии, пишет Life.ru.