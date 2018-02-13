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В куриной продукции нашли сальмонеллу
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В продукции «Петелинки» нашли сальмонеллу 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В куриных сердечках известных производителей «Росконтроль» обнаружил опасные для здоровья бактерии, пишет Life.ru.
«Росконтроль» проверил продукцию марок «Петелинка», «Мираторг», «Ясные зори», «Петруха», «Ржевское подворье» и «Белая птица».
В сердечках «Петелинки» и «Ясных зорь» специалисты обнаружили бактерию сальмонеллу, а в товарах производителей «Белая птица» и «Петруха» другую опасную бактерию — листерию.
Инфекционное заболевание сальмонеллез поражает в первую очередь органы желудочно-кишечного тракта. Листериоз поражает в основном лимфоидную ткань и нервную систему, заболевание опасно осложнениями, в том числе энцефалитом.
Также в сердечках марок «Белая птица», «Мираторг» и «Петруха» была обнаружена кишечная палочка. Однако ее присутствие не нормируется, поэтому это нельзя считать нарушением.
В продукции «Белой птицы», «Мираторг» и «Ржевское подворье» нашли антибиотики. По словам специалистов, основная опасность от содержания антибиотиков в еде заключается в том, что они могут подавлять бактерии в организме, в том числе и полезные бактерии, необходимые человеку.
 Ещё 2 источника 
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