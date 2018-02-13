Родственники подтвердили гибель россиян в Сирии

Родственники подтвердили гибель россиян при авиаударе в Сирии

Владимире Логинове и Родственники и знакомые четырех бойцов ЧВК Вагнера подтвердили их гибель в Сирии. Названы их имена. Речь идет об Игоре Косотурове, Станиславе Матвееве Кирилле Ананьеве . Ранее команда Conflict Intelligence Team, занимающаяся расследованием военных конфликтов в Украине и Сирии, указывала данные фамилии в числе добровольцев «Частной военной компании Вагнера» (ЧВК Вагнера), которые 7 февраля под Дейр-эз-Зором попали под массированный удар западной коалиции, пишет « Московский комсомолец ».

К примеру, брат Станислава Матвеева сообщил о том, что точную причину смерти пока не называют, при этом родственники ждут, когда тело погибшего доставят на родину. Гибель казака Владимира Логинова подтвердили в организации «Балтийский отдельный казачий округ». Гибель активиста Кирилла Ананьева подтвердил представитель «Другой России» Александр Аверин

Авиаудар коалиционных сил по проправительственным сирийским подразделениям был нанесен после того, как возникла угроза захвата штаба «Сирийских демократических сил», которых поддерживают США.