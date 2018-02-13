Ещё
Родственники подтвердили гибель россиян в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пилотов Ан-148 назвали "убийцами"
Пилотов Ан-148 назвали "убийцами"

Родственники подтвердили гибель россиян при авиаударе в Сирии 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Родственники и знакомые четырех бойцов ЧВК Вагнера подтвердили их гибель в Сирии. Названы их имена. Речь идет об Игоре Косотурове, Станиславе Матвееве, Владимире Логинове и Кирилле Ананьеве. Ранее команда Conflict Intelligence Team, занимающаяся расследованием военных конфликтов в Украине и Сирии, указывала данные фамилии в числе добровольцев «Частной военной компании Вагнера» (ЧВК Вагнера), которые 7 февраля под Дейр-эз-Зором попали под массированный удар западной коалиции, пишет «Московский комсомолец».
>> Раскрыты обстоятельства гибели россиян в Сирии
К примеру, брат Станислава Матвеева сообщил о том, что точную причину смерти пока не называют, при этом родственники ждут, когда тело погибшего доставят на родину. Гибель казака Владимира Логинова подтвердили в организации «Балтийский отдельный казачий округ». Гибель активиста Кирилла Ананьева подтвердил представитель «Другой России» Александр Аверин.
Авиаудар коалиционных сил по проправительственным сирийским подразделениям был нанесен после того, как возникла угроза захвата штаба «Сирийских демократических сил», которых поддерживают США.
BFM.RU: последние новости
Выдворенный из Украины Саакашвили прибыл в Польшу Россия начала отправлять на родину трудовых мигрантов из КНДР Неопределенности в Германии придет конец — если все не испортят молодые соцдемократы
 Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пилотов Ан-148 назвали «убийцами»38
Снайпер назвал причастных к убийствам на Майдане89
Путин заболел1531
Грудинин обманул ЦИК613
В Сети набирает популярность «обвисшая грудь»150
Видео
01:30
Панин вновь шокировал общественность
Шоу-бизнес
00:14
Запаниковали: что произошло во «Внуково»
Происшествия
01:03
Джигарханян о бывших женах: «пусть они все сдохнут»
Шоу-бизнес
00:36
Владивостокские «Косатки» устроили горячую фотосессию
Общество
00:14
Во «Внуково» объявлена аварийная тревога
Происшествия
03:47
Обвал американских рынков объяснили эмоциями
Экономика Рынки
04:09
Самбурской пришлось обратиться к врачу
Шоу-бизнес
04:48
Саакашвили выдворен с Украины
Украина В мире
04:55
Убийцей лидера «Оплота» Жилина оказался украинец
Происшествия
00:32
Боевики показали плененных «львят халифата»
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение