Песков рассказал о планах Путина из-за болезни

"Это объяснимо, но, тем не менее, он все равно встретится с участниками форума "Наставник". Они приедут к нему в Кремль или в Огарево", — пояснил Песков.

Песков сообщил, что в этот день президент не поедет на ВДНХ на встречу с участниками форума "Наставник".