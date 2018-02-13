Песков рассказал о планах Путина из-за болезни

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Песков рассказал о планах Путина на 14 февраля 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о графике главы государства Владимира Путина на среду, 14 февраля, передает "Интерфакс".
Песков сообщил, что в этот день президент не поедет на ВДНХ на встречу с участниками форума "Наставник".
"Это объяснимо, но, тем не менее, он все равно встретится с участниками форума "Наставник". Они приедут к нему в Кремль или в Огарево", — пояснил Песков.
Кроме того, в среду у президента запланированы еще несколько встреч и международный телефонный разговор.
"В общем, график продолжается, но с учетом такой простуды, голос президента вы сами слышали. Зима, сами понимаете", — подытожил Песков.
Ранее Песков прокомментировал состояние здоровья Путина.
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