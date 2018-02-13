Клинцевичу нашли замену

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Комитет Совфеда предложил заменить Клинцевича на месте первого зампреда 

РИА Новости 2 часа назад
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рассмотрел во вторник на заседании заявление первого зампреда комитета Франца Клинцевича с просьбой освободить его от занимаемой должности, сообщил РИА Новости источник в комитете.
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По его словам, на освободившееся место была предложена кандидатура сенатора от Карелии Александра Ракитина, который до сентября 2017 года занимал должность руководителя УФСБ России по Западному военному округу.
Окончательно эти перестановки в комитете утвердит Совфед в среду общим решением сенаторов на пленарном заседании палаты.
В понедельник источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что Клинцевич написал заявление об уходе со своего поста. Он останется членом комитета как рядовой сенатор от Смоленской области. Собеседник агентства сообщил, что место Клинцевича займёт Ракитин.
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